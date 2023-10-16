普京將訪華晤習近平 外界關注這五大看點

中國一帶一路高峰論壇明日將登場，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示總統普京屆時會與中國國家主席習近平單獨會面，外界關注這五大看點。

路透社指出，由於中國國防部長李尚福已超過6周沒有公開露面，中國觀察人士將關注誰將在與俄羅斯軍方官員的合作會談中發揮主導作用。

對中國來說，俄羅斯不僅是石油和天然氣的主要來源，隨著解放軍力圖在2035年前實現常規和核力量的現代化，這個世界上最大的核國家也是豐富的潛在技術來源。

其次，外界仍關注中方是否對俄輸送戰爭武器，此前中方多次否認外媒關於中國向俄羅斯運送武器的報道。

普京和習近平的親密友誼

第三，普京和習近平表現出的親密友誼關係一直是外界關注焦點，在本次普京訪華前夕，央視播出對普京專訪，普京表示，他與習近平主席會面40多次，有許多愉快的記憶。普京曾在習近平生日時送去俄羅斯冰淇淋，而習近平則是唯一一位曾與普京慶祝生日的世界領導人。

中俄能源合作也是關注焦點，路透引述消息人士指，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業和俄羅斯國家石油公司的負責人也將隨行。

報道指，俄羅斯希望達成向中國出售更多天然氣的協議，並計劃修建西伯利亞力量2號管道。該管道將把天然氣從西伯利亞西部亞馬爾半島氣田輸送到中國，價格尚未商定。

另外，中俄今年貿易飆升，俄羅斯經濟部長訪華時透露，今年上半年，俄羅斯與中國之間的貿易增長了30%，將在2023年底超過2,000億美元。

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責任編輯：袁瑋婧