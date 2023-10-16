以巴衝突 | 華春瑩：二戰期間上海曾庇護兩萬猶太人

中國外交部發言人華春瑩昨日（15日）在社交平台X（原推特）上發文稱生命寶貴，上海曾為2萬名猶太難民提供庇護，過去的悲劇不應發生在今天的任何人身上。她又指，中方譴責並反對一切傷害平民的行為，呼籲各方遵守國際法，尤其是國際人道主義法。

華春瑩用英語和阿拉伯語在X發文稱，中方譴責並反對一切傷害平民的行為。我們希望巴以盡快實現停火和局勢緩和。各方都應遵守國際法，尤其是國際人道主義法。

她指出，二戰期間，中國人民在上海為2萬名猶太難民提供庇護。我們相信「己所不欲，勿施於人」。過去的悲劇不應該發生在今天的任何人身上。每個生命都是寶貴的，無論他或她的信仰或種族如何。

知識庫：上海曾庇護兩萬猶太人 據英國廣播公司（BBC）早前的報道，在1933年至1941年期間，逾2萬無國籍猶太人為躲避大屠殺，逃往上海，此地距離猶太人在德國、波蘭和奧地利的家園超過7000公里。 猶太難民受到上海居民的歡迎，他們創造了強大的社區，有學校和活躍的社會場景。一些難民開始從事牙醫和醫生的工作，其他人則在附近開設商店、咖啡館和俱樂部。 1941年，日本佔領上海。在納粹的指示下，日本軍隊圍剿該市所有的猶太人，並將他們限制在提籃橋。上海的猶太人聚居區由此誕生。1945年，隨著日本和納粹德國的戰敗，第二次世界大戰結束，日本軍隊撤退，上海的大多數猶太人迅速離開，遷往美國、澳洲和加拿大等地。但如果上海沒有接納這些難民，這些超過2萬名猶太人中的許多人可能永遠無法從納粹敢死隊手中幸存下來。

責任編輯：尹航

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