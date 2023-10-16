一帶一路十年論成敗？學者： 抗衡歐美成功

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於明日起一連兩日在北京舉行，國家主席習近平將親自出席並發表主題演講。今年是一帶一路倡議提出10周年，外界熱議該倡議十年來取得的成果，專家分析認為，在於歐美抗衡方面，該倡議無疑在絕大部分取得了成功。

2013年9月、10月，出任國家主席不久的習近平陸續在出訪中亞、東南亞國家期間，提出「絲綢之路經濟帶」與「21世紀海上絲綢之路」。同年底，「一帶一路」倡議被確立為中國「大國外交」的戰略核心，也被視為實現「中華民族偉大復興」以及「中國夢」的重要政策。

官方早前透露，截至今年6月底，中國已與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件。商務部日前發布的一帶一路白皮書則指，2013到2022年間，「一帶一路」累計對共建國家的直接投資超過2400億美元。

推動中國政治影響力 與歐美抗衡

德國之聲引述台灣淡江大學一帶一路研究中心主任陳建甫表示，對於習近平政權而言，透過「一帶一路」實現「中國夢」不只是為了掌握實際國內權力，也是為了與歐美抗衡。他認為，從這方面來看，該倡議「絕大部分是成功」。

陳建甫指出，一帶一路現在已經進入到非洲了，也進入到中美洲，甚至也進入到東南亞，現在也早就已經到所謂第二島鏈以外的這些南太平洋島鏈，所以它是隨著國際的情勢跟中國的友好關係不斷在演變。一帶一路的變遷也從早期的基礎建設，到能源的掌握，到現在所謂軍事戰略的一個重要據點，所以慢慢也看出它不斷在改變當中，也是摸著石頭過河，希望透過全國之力能夠把它的外交、軍事跟政治的影響力往外推。

對於不少開發中國家而言，中國資金的挹注也令許多所費不貲的大型基礎建設項目得以實現。美國智庫史汀生中心東亞項目共同主任、中國計畫主任孫韻表示，「一帶一路」取得許多成就，但也並非沒有爭議和批評，是成功還是失敗仍取決於標準，「『中國夢』中的一點，就是幫助還沒有那麼發達的國家發展。有人會說，中國確實做到了這一點。」

不過，「一帶一路」亦在許多層面上面臨質疑，過去10年，中國成為許多開發中國家的最大債主，許多歐美國家批評中國透過「一帶一路」進行「債務陷阱外交」。最常見的例子即為斯裡蘭卡。斯裡蘭卡向中國貸款建設漢班托特港，無力償還債務之下，2017年將該深水港租賃給中國99年。

孫韻指出，各國是否會因參與「一帶一路」倡議而陷入債務危機，取決於標準，大多數債務纏身的國家都背負了許多不同債權人的債務，包括多邊開發銀行和國際金融機構，是多種因素共同作用的結果，涉華債務只是其中之一。「100多個國家前往北京參加（第三屆）『一帶一路』論壇，證明世界上大多數國家都不想激怒中國，即使義大利退出也是如此。」

另一方面，中國經濟疲弱和地緣政治危機亦令以往大撒幣式的大型投資建設項目難以持續，陳建甫指出，從最新發佈的「一帶一路」白皮書來觀察，中國將更強調所謂的「高質量共建一帶一路」，轉向所謂「小而美」的方向，而不再是過去以「鐵公基」的大型建設為主。

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責任編輯：袁瑋婧