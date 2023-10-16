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大灣區｜廣州東站將升級高鐵站 16線增至24線

社會熱點 18:19 2023/10/16

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廣鐵集團公布廣州東站升級高鐵站的5年改造規劃，並研究把東站月台數量由現時7個翻倍至14個，軌道由16線增加至24線，以應付未來的客流及運輸需求。

按規劃，將新建廣州東站至新塘站五、六線，位於廣州市天河區、黃埔區、增城區境內，西起廣州東站，東至新塘站，與既有廣深鐵路並行。線路西端經廣州樞紐銜接廣湛、貴廣、南廣、廣珠、深茂鐵路及京廣通道，聯通珠三角核心地區並輻射粵西、西南等地；東端承接京九通道，連接江西、安徽等中東部片區。

正線線路全長約30公里，設計時速200公里，設廣州東、新塘兩座車站，其中廣州東站為既有站改建，新塘站為廣汕鐵路既有車站。投資額333.3億元人民幣，計畫工期5年。正線包含隧道2座，長度分別為11.268km、13.801km，共25公里，穿隧比高達83.5%，列車大部分在地下行駛，堪稱「地下高鐵」。

同時，廣州東至石牌段廣深一二線、三四線也將進行改造，整套工程包括了廣州東站改建、廣州東動車所工程及新塘站改建工程。

至於備受關注的東站改建，則計劃把現有的7台16線（含正線4條），大幅擴大為14台24線，依照「地面+地下貫通車場」雙層車場的方案改建，其中，地面場8台14線、地下場6台10線，站房結合站場雙層佈局改建後設南北側式站房、高架候車室。

責任編輯：陳建錫

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基建 高鐵 運輸 廣州 大灣區

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