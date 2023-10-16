  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李強唔匈牙利總理歐爾班 簽署共建「一帶一路」合作文件

國情動向 18:43 2023/10/16

分享：

分享：

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明日（17日）揭幕，新華社報道，總理李強今日（16日）在北京人民大會堂與來華出席「一帶一路」論壇並進行正式訪問的匈牙利總理歐爾班會談。兩國總理共同見證簽署共建一帶一路、產業與投資、工業與信息化、教育、海關、供應鏈、發展政策、數字經濟、綠色發展等多項雙邊合作文件。

李強指出，中方願與匈方築牢政治互信基礎，繼續堅定支持彼此主權、安全和發展利益。 中方願推動「一帶一路」倡議與匈牙利「向東開放」策略更緊密對接，共同努力推動貿易、投資、金融等領域務實合作不斷提質升級。 抓緊推動匈塞鐵路項目，拓展新能源、數位經濟、人工智能等領域創新合作，更好助力兩國實現各自發展目標。雙方要深化教育、旅遊、體育等人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。 中方願同匈方加強多邊領域溝通協作，維護兩國共同利益，推動全球治理朝向更公正合理方向發展。

他強調，中國的發展對歐洲是機會不是挑戰，是動力不是風險。 希望匈方繼續為加強中國-中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。

來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的匈牙利總理歐爾班昨晚抵達北京。

歐爾班表示，匈中關係有著深厚基礎。 匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策，積極參與共建一帶一路，支持互聯互通、開放合作，反對脫鉤和封閉。 匈方願同中方一道，以明年兩國建交75週年為契機，深化各領域互利合作，推動匈中關係和中東歐國家以及歐盟國家對華合作進一步發展。

匈牙利是首個與中國簽署「一帶一路」合作文件的歐洲國家，歐爾班總理先後赴華出席第一、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平主席多次同其會見。匈牙利外長西雅爾多早前指，中國是匈牙利歐洲以外的最大貿易伙伴，又說匈牙利在兩國合作中受益匪淺。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 新能源 經濟 中歐 李強 匈牙利 一帶一路 歐洲 政治

下一篇文章

以巴衝突 | 中方向巴勒斯坦提供緊急人道主義援助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款