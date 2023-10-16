李強唔匈牙利總理歐爾班 簽署共建「一帶一路」合作文件

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明日（17日）揭幕，新華社報道，總理李強今日（16日）在北京人民大會堂與來華出席「一帶一路」論壇並進行正式訪問的匈牙利總理歐爾班會談。兩國總理共同見證簽署共建一帶一路、產業與投資、工業與信息化、教育、海關、供應鏈、發展政策、數字經濟、綠色發展等多項雙邊合作文件。

李強指出，中方願與匈方築牢政治互信基礎，繼續堅定支持彼此主權、安全和發展利益。 中方願推動「一帶一路」倡議與匈牙利「向東開放」策略更緊密對接，共同努力推動貿易、投資、金融等領域務實合作不斷提質升級。 抓緊推動匈塞鐵路項目，拓展新能源、數位經濟、人工智能等領域創新合作，更好助力兩國實現各自發展目標。雙方要深化教育、旅遊、體育等人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。 中方願同匈方加強多邊領域溝通協作，維護兩國共同利益，推動全球治理朝向更公正合理方向發展。

他強調，中國的發展對歐洲是機會不是挑戰，是動力不是風險。 希望匈方繼續為加強中國-中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。

▲ 來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的匈牙利總理歐爾班昨晚抵達北京。

歐爾班表示，匈中關係有著深厚基礎。 匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策，積極參與共建一帶一路，支持互聯互通、開放合作，反對脫鉤和封閉。 匈方願同中方一道，以明年兩國建交75週年為契機，深化各領域互利合作，推動匈中關係和中東歐國家以及歐盟國家對華合作進一步發展。

匈牙利是首個與中國簽署「一帶一路」合作文件的歐洲國家，歐爾班總理先後赴華出席第一、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平主席多次同其會見。匈牙利外長西雅爾多早前指，中國是匈牙利歐洲以外的最大貿易伙伴，又說匈牙利在兩國合作中受益匪淺。

責任編輯：蒯宇澄

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