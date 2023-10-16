王毅晤前英相 籲奉行理性務實積極對華政策

中國外長王毅昨日（16日）在北京會見英國工黨前領袖、前首相貝理雅（Tony Blair），表示希望英國政府奉行理性務實積極的對華政策。國家副主席韓正稍早在會晤貝理雅時表示，中英加強合作符合兩國各自利益，兩國在清潔能源、生物醫藥、金融、教育、人文等領域合作空間廣闊。

據外交部網站，王毅表示，中英同為具有全球影響力的大國，雙方應加強合作，推動世界向正確方向發展。中國的發展是世界和平、穩定力量的增強。希望英國政府奉行理性務實積極的對華政策，增進中英關係的時代內涵。中國共產黨願同英國工黨加強交往。

貝理雅表示，當今世界充滿挑戰，需要英中雙方加強協調、共同應對。英國工黨願同中方加強對話，推動英中關係向積極方向發展。

據新華社報道，韓正表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都是多邊主義、經濟全球化、自由貿易的維護者、貢獻者、推動者和受益者。在不穩定不確定因素不斷增多的國際形勢背景下，中英加強合作不僅符合兩國各自利益，也有利於整個世界。兩國在清潔能源、生物醫藥、金融、教育、人文等領域合作空間廣闊。雙方要加強國際事務合作，共同應對氣候變化、保護生物多樣性等，維護世界和平安全。

報道引述貝理雅表示，當今世界面臨很多挑戰，中國具有重要國際地位，英中保持友好關係非常重要。英方願同中方坦誠對話，在廣泛領域開展建設性合作，共同應對全球性問題。

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責任編輯：尹航

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