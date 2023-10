蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)在個人微博宣布到訪成都,並附上一張由iPhone 15 Pro Max 拍攝的安順廊橋照片。庫克今年3月曾訪華,當時到訪北京三里屯的蘋果零售店。

庫克用中英雙語發布微博稱:

你好,成都!iPhone 15 Pro Max 拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照片。Nihao, Chengdu! This stunning image of the historic Anshun bridge is captured on iPhone 15 Pro Max.