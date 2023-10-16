全國人大常委會會議將揭新一輪人事任命 劉振立或接任防長

全國人大常委會會議將於本週五至下週二（10月20日至24日）召開，議程包括審議有關任免案等。外界預計會議將任命劉振立為國防部長，接替李尚福；藍佛安為財政部長；陰和俊為科技部長。另外，聚焦軍事防務的北京「香山論壇」將於10月29日至31日在北京舉行。

今年3月出任國務委員兼國防部長的李尚福已有一個半月未在公開場合露面，尤其沒有出席9月28日中國高層舉行的國慶招待會。路透社引述5名知情人士透露，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立，可能接替李尚福的國防部長一職。

劉振立今年59歲，1983年入伍，1986年作為偵察兵參加中越邊境戰役，獲一等戰功。此後，劉振立在解放軍王牌部隊第38集團軍一路從排長做到機械化步兵師師長。2012年，劉振立出任陸軍第65集團軍軍長，2014年回到第38集團軍任軍長，2015年升任武警部隊參謀長，晉升副戰區級高級將領。

2015年年底，劉振立出任新成立的解放軍陸軍首任參謀長，2021年6月升任陸軍司令員，同年7月晉升上將軍銜。2022年10月中共二十大後，劉振立入選新一屆中央委員、中央軍委委員。今年3月，劉振立出任中央軍委聯合參謀部參謀長。

外界還預計藍佛安為財政部長，陰和俊為科技部長。

9月下旬，官方宣布中共山西省委書記藍佛安出任財政部黨組書記，意味著他將接替67歲的劉昆出任財政部長。

陰和俊今年60歲，曾長期從事電磁場理論與微波技術、微波通訊等研究，歷任中國科學院電子學研究所所長、中科院副院長，2015年出任科技部副部長，2017年任中共北京市委常委、副市長，2018年出任天津市委副書記。2020年，陰和俊升任正部級的中科院副院長，今年10月出任科技部黨組書記，將取代66歲的王志剛出任科技部部長。

分析指新任財政部書記藍佛安 帶來急需的地方經驗

責任編輯：尹航

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