「一帶一路」國際合作高峰論壇今揭幕 習見多國領導人

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今日（17日）在北京揭幕，國家主席習近平將為外賓舉行歡迎宴會和雙邊活動，早上先行會見到哈薩克總統托卡耶夫、智利總統博里奇等。俄羅斯總統普京今早亦已抵京，克宮表示，普京將與習舉行雙邊會談，討論進一步發展全面戰略協作夥伴關係，以及地區熱點問題。

*更新習近平會見外賓

習近平上午與托卡耶夫會面，指出健康穩定中哈關係，有利於區域和平穩定。中方支持哈方維護獨立、主權、領土完整。中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政，願同哈方加強協作。習又指中哈要加強合作，推動跨境電商、人工智慧、大數據、區塊鏈等數位技術交流，為共建「一帶一路」取得更多成果。

托卡耶夫高度評價中國在國際事務中秉持的公正立場和發揮的積極作用，包括為推動解決烏克蘭危機所做努力。兩人共同見證簽署多項雙邊合作文件。

本屆高峰論壇被視為中國今年最重要的主場外交活動，主題為「高品質共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，有來自140多個國家、​​30多個國際組織的代表確認與會，包括相關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士，參加嘉賓報名人數超過4000人。

論壇為期兩日，首日舉行企業家大會和歡迎晚宴，次日則會舉行開幕式以及高級別論壇和專題論壇，習近平出席開幕式並發表主旨演講。論壇將發表一份主席聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建「一帶一路」的合作方向及重點領域，並發佈多邊合作成果文件清單、務實合作項目清單。

責任編輯：陳建錫