一帶一路國際合作高峰論壇揭幕 習見多國領導人

▲ 一帶一路國際合作高峰論壇揭幕。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今日（17日）在北京揭幕，國家主席習近平為外賓舉行歡迎宴會和雙邊活動，今上午分別會見了哈薩克總統托卡耶夫、智利總統博里奇、匈牙利總理歐爾班，以及埃塞俄比亞總理阿比。俄羅斯總統普京今早亦已抵京，克宮表示，普京將與習舉行雙邊會談。

*更新習近平會見外賓

習近平與托卡耶夫會面時指，健康穩定中哈關係，有利於區域和平穩定。中方支持哈方維護獨立、主權、領土完整。中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政，願同哈方加強協作。習又指中哈要加強合作，推動跨境電商、人工智慧、大數據、區塊鏈等數位技術交流，為共建「一帶一路」取得更多成果。

習近平與歐爾班會面時指，近年中匈關係始終保持高水準發展，政治互信不斷加深。中方願同匈方支持彼此選擇的發展道路，加強「一帶一路」倡議同匈牙利「向東開放」戰略深度對接。雙方要辦好中歐商貿物流合作園區，拓展資訊科技、新能源產業合作。中方願擴大進口匈牙利優質農產品。

在與博里奇、阿比的會面中，習強調要以「一帶一路」合作為契機加強各領域合作，並呼籲在涉及彼此核心利益和重大關切議題上相互堅定支持。

會後，中國和智利、哈薩克簽署多項雙邊合作文件，並與埃塞俄比亞發表建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明。

本屆高峰論壇被視為中國今年最重要的主場外交活動，主題為「高品質共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，有來自140多個國家、​​30多個國際組織的代表確認與會，包括相關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士，參加嘉賓報名人數超過4000人。

論壇為期兩日，首日舉行企業家大會和歡迎晚宴，次日則會舉行開幕式以及高級別論壇和專題論壇，習近平出席開幕式並發表主旨演講。論壇將發表一份主席聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建「一帶一路」的合作方向及重點領域，並發佈多邊合作成果文件清單、務實合作項目清單。

責任編輯：陳建錫