普京抵京出席一帶一路論壇 明與習會談

▲ 普京抵達北京。

俄羅斯總統普京今日（17日）早上乘坐飛機抵達北京首都國際機場，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與中國國家主席會面。

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，被問及中俄元首明日會談將重點討論哪些具體問題、否會談到烏克蘭問題和巴以衝突時表示，普京總統已在今天上午抵達北京，將應習近平主席的邀請出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並參加相關活動。 兩國元首將舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。 至於兩國元首會見的具體情況，中方會及時發布消息。

俄總統助理表示，訪華期間，普京將與習近平討論雙邊務實合作和國際議程的現實問題，並舉行單獨會談討論最敏感的問題。普京17日會在中國會見越南、泰國、蒙古國、老撾領導人，且不排除與其他國家領導人會談。普京亦會出席18日的論壇開幕式，為習近平之後第二位發表講話的領導人。

普京在啟程前接受中國中央廣播電視總台專訪表示，中國的「一帶一路」倡議與俄羅斯建設歐亞大陸的理念完全吻合，如今中國與別國建立關係的獨特之處，在於「沒有人去強迫任何其他人」。普京又談到對習近平的看法，指與習是好朋友，習為人話不多但務實，是可靠的合作夥伴，不像其他一些國家的領導人。

責任編輯：陳建錫