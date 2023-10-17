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華為手機內地單周市佔率升至19.4% 超越蘋果

社會熱點 09:46 2023/10/17

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內媒引述消息指，權威機構統計數據顯示，10月2日至8日（W40），華為在中國智能手機市場的銷量市佔率達19.4%，佔據榜首，超越蘋果的17.4%。

據華爾街見聞報道，從供應鏈獨家獲得的權威市調機構統計數據知悉，華為在當周（W40）是唯一單周銷量超越百萬台的智能手機商，銷量達110.4萬台，蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。從W36（9月4日至10日）進入銷量市佔率前三，再到W40，僅三周，華為即達成「王者歸來」。

另外，中信建投（滬：601066）研報指出，BCI數據顯示，自9月以來，多數周內，國內手機的周度總銷量按年增速已轉正。從年初至W40末，國內手機銷量按年跌幅收斂至-3%，其中非蘋果手機銷量按年跌幅也收斂至-3%，蘋果手機銷量按年持平。華為是9月以來增長勢頭最強的廠商，8月29日「先鋒計劃」發佈Mate60系列新機後，華為手機銷量迎來快速增長，近四周(W37-W40)的同比增速分別達到91%、46%、83%和95%。華為手機的銷量份額也由Mate60系列發佈前的10%左右增長至W40的19.4%，位居市場第一。

研報認為，在今年剩餘時間內，預計隨着交付能力的持續提升，華為將在Mate60系列的帶動下保持高增速，而Mate60系列的良好表現或將推動華為制定明年更高的銷售目標，建議持續關注華為產業鏈。

華為重奪中國市場老大地位

市場追蹤機構Counterpoint預估，華為今年光 Mate 60 Pro 就可能賣出 500 萬至 600 萬台，到明年該數字可能會成長兩位。Jefferies 在周一的報告中甚至指出，華為現在已經從蘋果手中奪走中國市場老大的地位。

不過，Counterpoint分析師認為，面對地緣政治的不確定性，華為面臨的挑戰包括預測美國的下一步行動，以及為進入旗艦競爭而擴大7納米芯片的生產。儘管品牌在中國高收入消費者中的曝光率很高，但2024年的預測顯示，該品牌仍將增長，尤其是在600美元以上的細分市場。然而，800美元以上的細分市場是由蘋果主導的，它將很難與蘋果基於3nm技術的iPhone、品牌資產和強大的生態系統競爭。

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責任編輯：袁瑋婧

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