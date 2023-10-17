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以巴衝突｜王毅與埃及外長通話 譴責傷害平民行為

即時中國 10:14 2023/10/17

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中國外長王毅16日與埃及外長舒克里通電話，王毅重申中方譴責一切傷害平民、違反國際人道法的行為，願同各方一道推動重啟「兩國方案」談判。

舒克里說，當前巴以局勢十分危急。埃及高度評價中方堅持原則、主持公道，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、實現獨立建國，高度讚賞中方為政治解決巴勒斯坦問題，維護中東和平穩定發揮重要作用。埃及願同中方保持密切溝通，推動局勢降溫，避免衝突持續升級，防止危機進一步外溢。

舒克里表示，埃中友誼深厚，雙邊關係強勁有力。預祝第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功，埃及將繼續積極參與共建「一帶一路」。

王毅重申，中方繼續站在國際道義一邊，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利。在當前情勢下，聯合國安理會應為盡快停火止戰發揮應有作用。中方讚賞埃方積極進行斡旋，努力協調緩和加薩地帶人道局勢，支持阿拉伯和伊斯蘭國家形成共同立場。中方願推動重啟「兩國方案」談判，爭取形成更廣泛國際共識。

王毅表示，埃及是「一帶一路」重要合作夥伴，相信埃方將為高峰論壇成功舉行和高品質共建「一帶一路」做出積極貢獻。

責任編輯：陳建錫

 

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