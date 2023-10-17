美國據報年底前決定對華關稅 華人企業憂慮

美國貿易官員指，華府正進行深入的跨機構磋商並聽取公眾意見，預計年底前決定否繼續對中國商品徵收額外關稅。當地華人企業對前景表示憂慮。

美國貿易代表署去年5月起一直審查對中國額外關稅的必要性，去年美中貿易總額達6900億美元，其中美國從中國進口5388億美元，中國從美國進口1538億美元，逆差從前年3535億美元增至3829億美元，增長了8.3%。美國對外貿易逆差並無明顯減少，但對從事美中貿易的華人企業卻影響巨大。

美國之音訪問當地多家華人企業，加州新台灣餐飲批發公司經理李伊薇（Evie Li）表示，與其他市場相比，華人批發價格過去要便宜得多，關稅上漲對華人企業是不利的。超市經理謝歐文（Owen Xie）表示，他們超市還算正常，客流量減少已持續一段時間，預計一旦進貨價格上漲，會進一步降低客人的購買意願。

疫後成本增加，加關稅恐引發骨牌效應



另一超市經理林安迪（Andy Lin）表示，與去年和前年相比，今年的生意相對較差，這一點大家都能明顯感覺到。以前，來超市購物幾乎很難找到停車位，但今年要容易得多。他指，美國和中國之間的政治問題難以言喻，全球經濟都受到了影響。關稅上漲會導致進口物資價格上升，這使得經營變得更加困難。

加州爾灣Roobee Cafe的郭晴（Sunny Guo）表示，作為一家新公司，她希望華府不要增加關稅，並提供更好條件支持從事美中貿易的企業。當地華人區七星百貨負責人杜娜（Athena Du）則表示，今年華人倉庫的財務狀況已相當糟糕，成本上升、通脹壓力加大，競爭異常激烈，如再加關稅恐引發骨牌效應。

責任編輯：陳建錫