中俄利益交錯 「無上限」關係還能為中國帶來甚麼？

在中美領導人會面臨近、國際局勢升溫、中國經濟復甦明顯放緩等背景下，習近平與普京在一帶一路高峰論壇期間的會面受全球注目。兩國合作在地綠政治上仍然密不可分，但雙方所謂的「無上限」夥伴關係是否有必要繼續深化？會為中國帶來利益還是風險？成為一些專家，包括中國國內專家討論的重點。

去年普京在冬奧時訪華，帶著中國「無上限」夥伴關係的承諾返國，不到一個月便發動對烏克蘭的軍事入侵。事隔一年後普京再次訪華，由前蘇聯時代一直扮演的「老大哥」的身份已沒有辦法維持，陷入戰略泥潭的俄羅斯急需要更多的經濟支持，取代過去來自歐盟和其他G7國家提供的技術和資金。

對中國而言，一個尋求的是建立新世界秩序願景的合作夥伴，作為與歐美國家抗衡的基礎，以及在解決台灣問題的上助力，俄羅斯一直是箇中關鍵。有輿論還認為，中國未來如對台動武，甚至與西方國家發生衝突，俄羅斯可以在確保食物和燃料供應，並在聯合國安理會等國際場合發揮關鍵作用。

另外，自俄被西方孤立以後，中國汽車、手機等生產商大舉進軍俄羅斯市場，中企也從俄方面拿到大量廉價的石油和天然氣。

不過，在與西方的衝突未發生，或不會發生的前提下，中國與俄羅斯「無上限」夥伴關係得到的好處也可能僅止於此，且反而成為中國與歐美修復關係的主要障礙。有國內學者擔心，中國試圖把自己塑造為各方都能合作的國家，但只要外界繼續把中國和俄羅斯歸為一類，與歐美的合作始終困難重重。

與普京的敵對態度不同，習近平仍希望與美國建立穩定的關係，習與拜登很可能在11月的APCE峰會上見面，與俄的合作將成為一個負擔。習還面對另一迫切問題，就是國內的經濟放緩可能引發更多社會問題，而要穩住經濟，必需要緩和與歐美不斷加快的產業脫鉤問題，回到中美、中歐關係的起點上。

這次論壇前夕，俄羅斯方面已不斷放風，強調習普會、中俄深化合作及可能達成的新協議，北京方面的態度卻明顯相對低調，也沒有談到對習普會的細節和願景。一些觀察人士認為，考慮到國內外的各種因素，中國未必有意與俄達成更多的合作，但在地緣戰略利益上，仍無法與俄進行分割。

責任編輯：陳建錫