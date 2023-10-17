中國傳加強對公務員出境旅行限制 嚴審海外關係

據報中國公務員和國家關聯企業員工在私人出境旅行方面面臨更嚴格的限制，他們的海外關係也受到更嚴格的審查。

路透引述10名現任和前任員工報道，自2021年以來，相關限制措施的範圍已經擴大，包括禁止出國旅行、更嚴格地限制旅行頻率和境外逗留時間、繁瑣的審批程序以及離境前的保密教育。他們表示，這些措施和新冠疫情無關。這些人在各地國有企業或公共部門擔任公務員。

根據包括國家養老基金在內的8家政府實體在過去兩年中發布的8分公告，表明他們正在加強對員工因私出境旅行的規定，但沒有詳細說明所有變化。

兩名銀行家表示，北京和上海的中國建設銀行較低級別員工每年只能因私出國一次，而且最多只能出國12天。其中一名銀行家已經有將近20年工齡。兩人都是在2023年初申請休假時發現這些限制，他們並指，此前沒有這樣的限制。

中國國家開發銀行的一名員工則稱，改行一家大型分行今年已禁止員工出境遊。

問卷調查個人國外關係

另外，根據路透見到的一份文件，及國企知情人士表示，當局也在仔細檢查個人的國外關係。他們表示，大約去年底開始收到來自共青團、中國人民政治協商會議、地方當局及各自僱主的調查問卷，要求提供具有外國國籍或海外永居的親屬信息，以及海外援助或經歷的詳細情況。

兩位專家指，這些行動反映了國家主席習近平在中國與西方國家關係緊張的情況下對國家安全的重視。

華盛頓亞洲協會政策研究員中國分析中心研究員Neil Thomas表示，中歐政府對西方國家間諜活動的威脅越來越偏執，阻止政府僱員出國可能是減少外國勢力刺探情報機會的一種方法。

責任編輯：袁瑋婧