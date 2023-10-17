中國移動擬採購華為手機120萬台 包括Mate60等5款

中國移動公告指，擬採購華為Mate 60權益版等5款手機產品，需求量為120萬台，未披露其餘4款手機的型號。

據中國移動招標與採購網，公告顯示，中國移動擬採購華為Mate 60權益版等5款手機產品，需求量為120萬台。採購人為中國移動通信集團終端有限公司，供應商名稱為華為終端有限公司。公告日期為12日，公告自發佈之日起3日內有效。

據公開資料，移動權益版手機內含移動預置軟件，在移動的渠道進行銷售，但手機網絡制式不受限制，可以自由切換，用戶在購買手機時可以享受到話費返還、流量贈送等優惠和權益。去年，中國移動採購與招標網曾先後公告擬採購榮耀60權益版、榮耀60Pro權益版手機150萬台，擬採購200萬台榮耀Magic4系列手機，擬採購小米12系列手機65萬台等。

澎湃新聞引述獨立電信分析師付亮在社交平台表示：「沒必要過度解讀，中國移動只是一個渠道商，誰家的手機都賣，能賣多少還看用戶喜好。2020年、2021年，中國移動合作夥伴大會同期舉辦的5G終端嗨購節，簽約手機銷量前兩位都超過了1000萬。」

付亮補充道：「採購並不代表一次性交付，目前華為還沒這個能力。中國廣電也賣iPhone合約機，交話費送手機。」

值得關注的是，華為Mate 60系列一經發售，銷售火爆。近日有媒體報道華為手機明年出貨量可能高達6000-7000萬部，如果按此目標來落實，明年華為手機將會增長近一倍。

此外，據報目前供貨華為Mate 60系列產品的屏下光學指紋模組供應商相關產品已提價15%-20%，部分型號提價30%。這些信息也推動華為手機供應鏈標的歐菲光（深：002456）、匯頂科技（滬：603160）、華力創通（滬：300045）等股票大漲。

多位供應鏈經理和分析師表示，自今年早些時候以來，華為還一直在增加鏡頭、相機、印刷電路板和其他零部件的庫存，以實現這一目標。一位熟悉華為供應鏈的分析師表示，按照目前Mate 60系列的銷量，明年6000-7000萬部手機目標應該是可以做到的。

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責任編輯：袁瑋婧