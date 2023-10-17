華為花瓣支付上線 有機會撼動中國支付市場？

華為旗下的支付機構「訊聯智付」經人行批准已改名為「花瓣支付」，消息引發關注，市場猜測華為是否要介入國內移動支付市場。華為回應指更名為加快鴻蒙生態基礎設施的構建，打造全場景多終端支付平台。

近日，人行更新非銀行支付機構重大事項變更許可信息，同意深圳市訊聯智付網絡有限公司變更公司名稱為「花瓣支付（深圳）有限公司」。

對於更名原因，華為方面回應指，此次為公司更名，主要為可能出現的變化（而變更）。「不過，本質是加快構建鴻蒙生態的基礎設施，因為華為支付面向的是全場景多終端。」

華為支付正與銀聯推動深度合作

內媒第一財經引述華為支付事業群總裁馬傳勇透露，目前內部正在對手機界面進行改版。新改版的負一屏會全面支持華為支付，也是推進鴻蒙元服務的重要一步。此外，他表示，華為支付正在與銀聯推進深度合作，年內會有新的進展。

華為內部人士對記者表示，從最新的支付通道來看，設計邏輯發生了變化，通過鴻蒙元服務，可以主動為用戶提供全面高頻剛需的生活服務，覆蓋滴滴出行、美團外賣、同程機票酒店、貓眼電影、健康160、58同城等。換言之，從華為當前發展方向考慮，未來將逐步將支付功能通過鴻蒙作業系統擴展到其他設備。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博認為，華為深耕支付，一方面是因為，擁有支付牌照可以幫助互聯網平台在提升合規經營水平的同時降低支付通道成本；另一方面，部分互聯網平台經過多年的業務發展，積累了大量的用戶流量和數據，利用支付進行沉澱，可依託商業鏈條、場景拓展相關增值服務，完善自身平台的生態體系。

想要撼動市場格局難度很大

據悉，華為進入支付賽道始於2011年，2016年，華為支付應用出海新加坡和阿聯酋，同步開始推出銀行卡支付、本地錢包、網銀支付等產品。2021年3月，華為通過收購訊聯智付拿下支付牌照，業務類型為互聯網支付、流動電話支付，有效期至2024年7月9日。

值得一提的是，目前微信支付和支付寶已佔據國內支付市場90%以上市場份額，業內人士認為，目前國內流動支付行業的雙寡頭市場格局已經成型，想要撼動市場格局難度很大，對於華為而言，在支付業務上並沒有太多的成功經驗借鑑，只能「摸着石頭」探路。但隨着鴻蒙生態構建的加快，華為在支付領域並非沒有任何機會。

中國移動擬採購華為手機120萬台 包括Mate60等5款

華為內地單周市佔率升至19.4% 超越蘋果居首

責任編輯：袁瑋婧