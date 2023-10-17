一帶一路｜中方與塞爾維亞簽約 高速動車組首出口歐洲

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今起一連兩日舉行，期間中國中車旗下中車長客與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部正式簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購商務合同，是中國時速200公里以上高速動車組首次出口歐洲。

此次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括20輛（5列）高速動車組，車輛採用4輛編組（2動2拖），最高運營時速200公里，計劃將於2025年投入使用。

中車長客方面表示，此次簽約的高速動車組是為匈塞鐵路量身打造，具有更智能、更綠色、更舒適等特點。

匈塞鐵路是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的標誌性項目，全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，匈牙利境內長158.6公里。匈塞鐵路投入運營後，匈塞兩國首都之間的旅行時間將由8小時縮短至3小時。

另外，泰國政府發言人指出，泰國總理賽塔分別會見中信集團董事長朱鶴新及小米集團副總裁林世偉，邀請中信集團在泰國投資金融服務和電動汽車供應鏈，又邀請小米擴大於當地投資，包括電動車業務。

責任編輯：蒯宇澄

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