土地市場重返價高者得？傳自然資源部發文籲取消地價上限

內媒消息指，自然資源部已向各省市下發文件，建議取消土地拍賣中的地價限制。

據經濟觀察網報道，9月底，自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發文件，內容包含：建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0限制等。

報道指，多個信源透露，濟南、南京、合肥、寧波、蘇州、成都、西安等城市已落地「取消地價上限」這一動作，多數城市將在下一批次土地出讓文件中刪去地價上限等內容。北京、上海等核心城市仍在研究如何調整競買規則。

一位頭部房企投資高管透露，取消地價上限，意味着土地市場回歸價高者得的時代，逐步撤除搖號、競配建、競自持、競高標準建設方案等競買規則。

此前內媒報道指，濟南10月中下旬兩場土拍恢復限時競價環節「價高者得」。代表2017年以來濟南「史上最嚴調控」新政下的最高限價土拍新政逐漸鬆綁。

合肥土地市場網12日貼出土地出讓公告，規則有所調整，土地未標示上限價格。此外，這次推出的土地將採拍賣方式出讓，意指競買人以舉牌方式應價，報價最高者且高於保留底價的，為競得人。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，取消土地最高限價改由價高者得，代表房企拿地不再憑運氣，更多是拚財力與實力。因此不排除房企在規模上會進一步加大分化，強者恆強的局面持續；同時，核心土地競爭進一步激化，地價將創新高；此外，拿地成本提升，可能也會傳導到房價上。

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責任編輯：袁瑋婧