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習近平：共建「一帶一路」追求發展 崇尚共贏

國情動向 22:24 2023/10/17

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第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今日（17日）揭幕，國家主席習近平晚間在歡迎宴會上致祝酒辭。他說，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏。「一帶一路」的成就不是什麼人恩賜施舍，而是各國政府、企業和人民用勤勞、智慧、勇氣干出來的。

習近平首先代表中國政府和中國人民，並同夫人彭麗媛一道，對各位嘉賓出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇表示歡迎。

他說，「一帶一路」倡議提出10年來，中國同各方合作伙伴一道，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力。開展了數千個務實合作項目，收獲了實打實、沉甸甸的成果，共同繪就聯結世界、美美與共的壯闊畫卷。這些成就不是天上掉下來的，也不是什麼人恩賜施舍的，而是各國政府、企業和人民用勤勞、智慧、勇氣干出來的。

習近平表示，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。縱觀人類發展史，唯有自強不息、不懈奮鬥，才能收獲累累果實，才能建立利在千秋、福澤萬民的長久之功。這是我們這一代政治家對當代人和後代人的責任。

他說，共建「一帶一路」走過了第一個蓬勃十年，正值風華正茂，務當昂揚奮進，奔向下一個金色十年。

習近平又指，當今世界並不太平，世界經濟下行壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰。只要堅守合作初心，牢記發展使命，高質量共建「一帶一路」一定能煥發出時代光彩，在我們的共同努力中開創人類更加美好的未來。

俄羅斯總統普京今日上午乘飛機抵達北京首都國際機場，晚間到人民大會堂出席「一帶一路」論壇歡迎宴會。另外，他今日在北京會見越南、泰國、蒙古國和老撾領導人。

責任編輯：尹航

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