一带一路 | 中國印尼合作興建 雅萬高鐵今開通營運

今日（17日）下午4時35分，G1137次動車組列車從印尼雅加達哈利姆車站開出，雅加達至萬隆的高速鐵路正式開通運營。列車最高運營時速350公里，兩地最快46分鐘可達，這標誌著印尼邁入高鐵時代，中國印尼共建「一帶一路」取得重大標誌性成果。

共建「一帶一路」取得重大成果

雅萬高鐵連接雅加達和萬隆，在正式開通運營初期，來往兩地之間開行動車組列車14列，未來將根據市場需求和客流變化，靈活動態調整列車開行方案。

國鐵集團國際部負責人指，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、中印尼兩國務實合作的旗艦項目，全線採用中國技術、中國標準。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達及旅遊名城萬隆，路線全長142.3公里，最高營運時速350公里，自雅加達市，途經勿加泗市、勿加泗縣、卡拉旺縣、普旺加達縣 、西萬隆縣、芝馬克市、萬隆縣，終至萬隆市，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾4座車站。

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雅萬高鐵沿線地質環境複雜，工程建設難度高。 中印尼參建單位充分借鑒中國高鐵建設成功經驗，堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設。工程選線最大限度地繞避滑坡、火山等不良地質，創新設計減隔震性能更好的橋樑、平順度更高的無砟軌道、功能更強的列車運行控制等先進系統，高標準建成了13座隧道和56座橋樑。

雅萬高鐵正式開通運營前，中印尼雙方精心組織相關單位對各專業設備進行聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行綜合優化調整，確保線路完全具備開通運營條件。精心選拔運營管理和設備維護人員，進行嚴格培訓考試，確認具備上崗資格。印尼交通部已於9月29日向印尼中國高速鐵路有限公司頒發商業運營許可證。

責任編輯：蒯宇澄

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