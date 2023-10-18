「一帶一路」債務陷阱爭議 北京學者指責任在西方

▲ 北京學者認為發展中國家的債務問題，責任在西方國家。

中國「一帶一路」倡議長期被西方批評製造債務陷阱，北京學者指，問題的根源在於西方國家，其宏觀經濟政策為各個發展中國家造成負面外部性衝擊。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指，發展中國家陷入債務困境的根源之一，是中美貿易戰和戰略競爭破壞了全球宏觀政策協調合作，另一根源是已開發經濟體大規模經濟刺激政策引發高通脤，為了抑制高通脤而採取的激進加息525個點子，推動美元大幅升值，加劇發展中經濟體的債務償還壓力。

張指，事實證明「中國債務陷阱」的說法站不住腳，2008年金融危機過去的10年，中國對世界經濟的增長貢獻率年均超過30%。發展中國家欠中國的債務，一方面利率水準較低，如贊比亞在歐債市場發行的債券利率高達9.4%，中國利率遠低於這水平。另一方面，國際組織建議的債務重組方案，中國明確接收。

但西方私人債權人不接受債務重組方案，使贊比亞債務安排陷入困境。縱觀全球，發展中國家的債務絕對額不多，本質上還是發展的問題，還是西方國家宏觀經濟政策帶給他們負的外部性衝擊。

責任編輯：陳建錫