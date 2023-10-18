美國擴大對華芯片管制清單 向更多國家索取出口許可

▲ 美國擴大對華芯片出口管制。

美國政府宣布，計劃阻止向中國出口Nvidia等公司設計的先進的人工智能（AI）芯片，以防止北京取得尖端技術加強軍事力量，新規定於30天內生效。收緊後的新規將限制廣泛的先進芯片、製造設備出口至俄羅斯等40多國，避免中國經這些國家採購，並把最先進的深紫外光（DUV）光刻系統加入管制清單。

美國商務部部長雷蒙多表示，新規旨在堵上去年10月所發布規定中的漏洞，且可能至少每年更新一次，目標是限制中國取得先進的半導體，這些半導體可能幫助中國軍事相關的AI和複雜計算機取得突破。她重申，美方無意在經濟上傷害中國，中國仍將進口價值數千億美元的美國半導體。

中國駐美國大使館發言人表示堅決反對，指任意限制或強行尋求脫鉤以服務於政治議程，都違反市場經濟和公平競爭的原則，破壞國際經濟和貿易秩序。Nvidia表示會遵守規定，預計短期不會對財務業績產生重大影響。ASML則表示，預計2023年或更長期的財務前景不會受到實質性影響。

另外，本次新規還把中國芯片設計公司摩爾線程、壁仞科技列入黑名單。兩家企業隨後亦發聲明表示反對，呼籲美國政府重新評估。

責任編輯：陳建錫