內地三季度GDP年增4.9%勝預期 國統局：有信心完成全年目標

▲ 內地三季度經濟增幅好過預期。

內地經濟現企穩向好勢頭，三季度GDP按年增4.9%，按季增1.3%，前三季增5.2%，好過預期。官方稱，四季度增長4.4%即可實現5%左右的全年目標，很有信心完成。機構指，經濟數據向好得益於消費的持續反彈，樓市疲弱仍然拖累增長。關注年底的中央重磅會議，但估計短期再推出刺激政策的機會較低。

內地9月經濟延續復甦 消費增5.5%工業增4.5% 均勝預期

內地9月失業率降至5% 連降兩個月

初步核算，前三季國內生產毛額913,027億元人民幣，以不變價格計算，年增5.2%。一季度國內生產毛額年增4.5%，二季度增6.3%，三季度增4.9%。前三季消費對經濟增長的貢獻率為83.2%，有明顯提升。其中，服務消費是重要的組成部分，而且增速比較快，對經濟增長發揮了重要支撐作用。

國統局副局長盛來運表示，今年是遭遇3年疫情衝擊經濟恢復的首年，從剛發布三季度數據來看，國民經濟頂住了來自國外的風險挑戰和國內多重因素交織疊加帶來的下行壓力，整體上持續恢復向好。尤其是從三季的情況來看，經濟恢復向好整體回升的態勢更趨明顯，多個領域、多項指標都出現了一些正面變化。

他提到當季經濟運行的幾個亮點，包括增長持續恢復向好、物價運作整體平穩、就業情勢好轉、市場活力增強、外貿好於預期，以及高質量發展紮實推進，並預期四季度會延續向好態勢，。但同時要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求不足，經濟運作內部外部矛盾沒有根本緩解，經濟穩定回升基礎需要穩固。

機構：短期料進入政策觀望期

華泰資產首席經濟學家王軍指，整體看內地三季經濟成長超預期，消費持續反彈是最大的亮點，投資略顯疲軟。經濟的企穩降低了近期繼續推出刺激政策的可能性，短期內大機率進入到政策觀望期，不太可能在最後兩個月繼續出台更多的刺激政策。但鑑於明年穩增長壓力仍較大，料將推出更寬鬆的經濟刺激措施。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，三季度增長顯示內地的經濟改善動能，貨幣和財政支持性措施一定程度上幫助經濟步出谷底。盡管經濟仍面臨阻力，但毫無疑問今年能達成5%左右的預定目標。房地產仍是拖累，需要進一步的政策支持，未來更多的樓市鬆綁措施可期，但恐怕需要更長時間才能發揮效應。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，9月延續復甦得益於零售銷售優於預期，這與十一黃金周假期的旅遊、消費數據相符。三季度經濟數據改善令政府四季岋推出刺激措施的可能性變小，因為全年目標料能實現。關鍵將是政府將如何設定明年的經濟增長目標、以及財政政策寬鬆的規模。

責任編輯：陳建錫