習「一帶一路」高峰論壇開幕演講 宣布實施八項行動

▲ 習近平在演講中宣布實施八項行動。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式今日（18日）上午舉行，國家主席習近平出席開幕式並發表主題演講，宣布就支持高品質共建「一帶一路」，涵蓋建構立體互聯互通網絡、建設開放型世界經濟、科技創新、綠色發展、民間交往等領域。習強調，共建「一帶一路」源自中國，成果和機會屬於世界。

習近平表示，在建構「一帶一路」立體互聯互通網絡方面，中方將加速推進中歐班列高品質發展，參與跨里海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。積極推動「絲路海運」港航貿整合發展，加速陸海新通道、空中絲路建設。

支持建設開放型世界經濟方面，中方將創建「絲路電商」合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推動跨境服務貿易及投資高水準開放，擴大數位產品等市場准入，深化國營企業、數位經濟、智慧財產權、政府採購等領域改革。中國將每年舉辦「全球數位貿易博覽會」。未來5年，中國貨物貿易、服務貿易進出口額可望累計超過32兆美元、5兆美元。

開展務實合作方面，中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生計畫。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」計畫。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的專案合作協議。中方也將實施1,000個小型民生援助項目，透過魯班工坊等推動中外職業教育合作，並同各方加強對共建「一帶一路」項目和人員安全保障。

本屆論壇將提出全球AI治理倡議

推動科技創新方面，中方繼續實施「一帶一路」科技創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。中國將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，願與各國加強交流與對話，共同促進全球人工智慧健康有序安全發展。

促進綠色發展方面，中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建構光電產業對話交流機制與綠色低碳專家網絡。落實「一帶一路」綠色投資原則，2030年為夥伴國進行10萬人次培訓。

支持民間交往方面，中方將舉辦「良渚論壇」，深化同共建各國家的文明對話。在已經成立絲路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲路旅遊城市聯盟；建設廉潔之路方面，將會同合作夥伴發布《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》等，與國際組織合作進行研究與培訓。

習：「一帶一路」機會屬於世界

在完善國際合作機制方面，中方將同共建「一帶一路」各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建置。繼續舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，並成立高峰論壇秘書處。

習近平表示，共建「一帶一路」源自中國，成果和機會屬於世界。要謹記人民期盼，勇扛歷史重擔，把準時代脈搏，繼往開來、勇毅前行，深化國際合作，迎接共建「一帶一路」更高品質、更高水準的新發展，推動世界各國的現代化，建立開放包容、互聯互通、共同發展的世界，共同推動建構人類命運共同體。

責任編輯：陳建錫