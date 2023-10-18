內地9月經濟延續復甦 消費增5.5%工業增4.5% 均勝預期

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習近平：共建「一帶一路」反對經濟脅迫和「脫鉤斷鏈」
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專題:hket 十大電子書
內地9月社會消費品零售總額按年增5.5%，勝過預期的4.9%；規模以上工業增加值按年增4.5%，略高於預期的4.4%。
1至9月，社會消費品零售總額按年增6.8%，略高於預期的6.7%；規模以上工業增加值按年增4%，略高於預期的3.9%；城鎮固定資產投資按年增3.1%，略低於預期的3.2%；全國房地產開發投資按年降9.1%，降幅高於預期的8.9%。
9月消費按年增5.5%
在消費方面，9月份，社會消費品零售總額39826億元，按年增長5.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額35443億元，增長5.9%。
1至9月份，社會消費品零售總額342107億元，按年增長6.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額307270億元，增長7%。
9月工業按年增4.5%
在工業方面，9月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.5%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。按月看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.36%。
1至9月份，規模以上工業增加值按年增長4%。
前9個月固投按年增3.1%
在投資方面，1至9月份，全國固定資產投資（不含農戶）375035億元，按年增長3.1%（按可比口徑計算）。其中，製造業投資增長6.2%，增速比1至8月份加快0.3個百分點。
從按月看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.15%。1至9月份，民間固定資產投資193399億元，按年下降0.6%。
前9個月房地產開發投資按年降9.1%
在全國房地產開發投資方面，1至9月份，全國房地產開發投資87269億元，按年降9.1%。具體來看：
9月末，商品房待售面積64537萬平方米，按年增長18.3%。其中，住宅待售面積增長19.7%。
責任編輯：尹航