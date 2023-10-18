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習：「一帶一路」謀合作共贏 反對經濟脅迫和脫鉤斷鏈

國情動向 10:32 2023/10/18

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國家主席習近平在「一帶一路」論壇開幕式上發表演講表示，共建「一帶一路」謀求共同發展、合作共贏，不搞意識形態對立，反對經濟脅迫和脫鉤斷鏈。

習近平表示，「一帶一路」過去10年取得的成績彌足珍貴，經驗值得總結。人類是相互依存的命運共同體，只有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事；和平合作、開放包容、互利共贏的絲路精神，是最重要的力量源泉。10年的歷程證明，共建「一帶一路」站在了歷史正確一邊，符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中國正以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業。我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同現代化。世界現代化應該是和平發展的現代化、互利合作的現代化、共同繁榮的現代化。

習近平表示，前進道路上，有順境也會有逆流。要堅持目標導向、行動導向，咬定青山不放鬆，一張藍圖繪到底。中方願同各方深化「一帶一路」合作關係，推動共建「一帶一路」進入高品質發展的新階段，為實現世界各國的現代化而做出不懈努力。

責任編輯：尹航

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習近平發表演講。

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習近平「一帶一路」高峰論壇開幕演講 宣布實施八項行動

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