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人民幣在岸價一度升至7.29 官媒指外部壓力趨緩且政策持續落地

經濟脈搏 11:03 2023/10/18

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內地公佈三季度經濟數據，GDP增速勝預期，拉動人民幣匯率回升，在岸價一度升至7.29。人行旗下《金融時報》指，外部壓力趨緩以及各項政策持續落地實施，夯實人民幣匯率穩定基礎。

截至上午10時52分，人民幣兌美元在岸價（CNY）報7.2995，升135 點，離岸價（CNH）報7.3068，升155點。今日人民幣兌美元中間價報7.1795，較上日上調1點。

《金融時報》刊出評論員文章指，近期人民幣匯率持穩，對非美元貨幣保持強勢。8月下半月以來，盡管美元指數震盪走強，但人民幣兌美元始終保持在7.30元附近窄幅波動，表現優於其他主要非美元貨幣。同時，中美利差倒掛有望收斂，外部壓力趨於緩解。

人行綜合施策穩住預期，穩匯率決心堅定。近幾個月人行連續出招，果斷打開政策工具箱，採用下調外匯存款準備金率、召開外匯市場自律機制專題會議、增發香港央票等舉措，並通過貨幣政策執行報告、貨政委員會例會新聞稿等多次表態，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，展現了穩匯率的擔當和決心，有效引導市場預期。

另外，貨幣金融條件持續向好，為穩匯率提供有力支撐。1-9月人民幣貸款累計按年多增1.58萬億元，9月增量較7月、8月明顯回升，存量貸款餘額達到235萬億元，持續支持實體經濟恢復發展。多位市場分析師還指出，9月信貸結構邊際繼續改善，新增企業中長期貨款為歷史同期次高，居民中長期貸款按年大幅多增，新動能支持有力，小微民營企業活力增強，重點領域融資需求持續有效滿足。

責任編輯：尹航

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