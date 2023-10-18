  • 23°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平稱普京「老朋友」 願不斷充實雙方合作的時代內涵

國情動向 12:00 2023/10/18

分享：

分享：

習近平與普京舉行會談。

國家主席習近平今日（18日）上午在人民大會堂與來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平表示，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效。他又指，中方願同俄方一道，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，為助力兩國發展振興貢獻力量。

據央視新聞，習近平稱呼普京為「尊敬的普京總統，我的老朋友」，對他來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇表示歡迎。習近平提到今年3月他對俄羅斯進行的國事訪問，指共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。

習近平說，很高興看到兩國政府、部門和有關地方全力落實他和普京達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。

習近平表示，自己在2013年至今的10年裡與普京先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年。中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

二人對上一次會面是今年三月習近平訪問俄羅斯時。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國防 中國市場 外交 一帶一路 烏克蘭 習近平 俄羅斯 普京 中國

上一篇文章

中國發表全球人工智能治理倡議 促尊重各國發展AI權利

下一篇文章

A股三大指數走低 滬指半日跌0.6%觸及全年低位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款