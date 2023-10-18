習近平稱普京「老朋友」 願不斷充實雙方合作的時代內涵

▲ 習近平與普京舉行會談。

國家主席習近平今日（18日）上午在人民大會堂與來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平表示，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效。他又指，中方願同俄方一道，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，為助力兩國發展振興貢獻力量。

據央視新聞，習近平稱呼普京為「尊敬的普京總統，我的老朋友」，對他來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇表示歡迎。習近平提到今年3月他對俄羅斯進行的國事訪問，指共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。

習近平說，很高興看到兩國政府、部門和有關地方全力落實他和普京達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。

習近平表示，自己在2013年至今的10年裡與普京先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年。中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

二人對上一次會面是今年三月習近平訪問俄羅斯時。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道