數據向好未能打動市場 A股三大股指創年內新低

三季度經濟數據表現優異未提振市場氣氛，A股三大指數今低開低走。截至收市，滬指報3058點，跌0.8%；深成指報9816點，跌1.24%；創指報1938點，跌1.2%，均創年內新低。兩市成交額7666億元（人民幣，下同），北向資金淨賣出近12億元，連續4日減倉。個股呈普跌態勢，兩市超4700股下跌。

路透社引述分析師及行內人士指，數據顯示中國經濟延續復甦並呈現改善勢頭，能夠完成全年增長目標，但經濟的穩定亦一定程度上降低政府在短期推出刺激政策的可能性。另外，外圍擾動因素並未消失，美債殖利率高位震蕩的情況下，北向資金流出壓力仍在。經濟看起來轉好，信心的恢復還需要時間。

至於房地產問題，仍然是中國經濟增長和信心的一塊絆腳石，盡管經濟可能已經觸底，但沒有跡象表明會出現驅動投資的快速反彈。

法國巴黎資產管理駐香港大中華區高級經濟師Chi Lo表示，僅憑今日公布的三季度經濟增長數據還不足以扭轉市場情緒，如果看到更廣泛的寬鬆政策在四季度滲透到經濟增長和企業盈利中，投資者會回頭。摩根資產管理Tai Hu指，要說服資金回歸，可能需要很多的令人信服的論點。

責任編輯：陳建錫