中國發表全球人工智能治理倡議 促尊重各國發展AI權利

▲ 國家網信辦發表全球人工智能治理倡議。

國家主席習近平今在「一帶一路」高峰論壇上宣布後，網信辦發表《全球人工智能治理倡議》，提倡發展AI應堅持相互尊重、平等互利的原則，各國無論強弱，無論社會制度如何，都有平等發展和利用AI的權利。反對利用科技壟斷、單邊強制措施製造發展壁壘，惡意阻斷全球AI供應鏈。

倡議提出，發展AI應堅持「以人為本」理念，以增進人類共同福祉為目標，以保障社會安全、尊重人類權益為前提，積極支持以AI協助永續發展，因應氣候變遷、生物多樣性保育等全球性挑戰。面向他國提供相關產品和服務時，應尊重他國主權，嚴守他國法律，接受他國法律管轄，反對利用AI危害他國主權。

在發展AI上應堅持相互尊重、平等互利的原則，各國無論大小、強弱，無論社會制度如何，都有平等發展和利用的權利。鼓勵全球分享AI知識成果，開源技術。反對以意識形態劃線或建構排他性集團，惡意阻撓他國AI發展。反對利用科技壟斷和單邊強制措施製造發展壁壘，惡意阻斷全球供應鏈。

增強發展中國家AI治理發言權

要逐步建立健全法律與規章制度，保障AI研發與應用中的個人隱私與資料安全，反對竊取、竄改、外洩和其他非法收集利用個人資訊的行為。

倡議又提出，要增強發展中國家在AI全球治理中的代表性與發言權，確保各國的權利平等、機會平等、規則平等，並進行面向發展中國家的國際合作與援助，不斷彌合技術鴻溝和治理能力差距。積極支持在聯合國框架下討論成立國際AI治理機構，協調發展、安全與治理重大議題。

責任編輯：陳建錫