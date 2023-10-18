蘋果CEO庫克訪浙江 參觀立訊精密Apple Watch產線

今日（18日）上午，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）現身位於浙江嘉善的立訊精密工廠，該工廠主要為蘋果生產熱銷產品Apple Watch。

據界面新聞，庫克之所以選擇參觀立訊精密的Apple Watch產線，是因為這裏實現了較高程度的自動化，而這是蘋果頗為重視的供應鏈生產效率提升的體現。庫克表示，通過自動化，我們可以得到一個可重複和可預測的生產流程，尤其在產品質量方面可以實現大幅度提升。

2011年，立訊精密首次加入蘋果中國供應鏈。同在這一年，庫克接過了喬布斯的重擔，開始擔任蘋果CEO。十二年來，雙方的合作覆蓋iPhone、Apple Watch、AirPods三大產品線，並且包括Apple Vision Pro這一重要新品的開發與製造服務。

立訊精密董事長王來春陪同參觀。作為蘋果供應鏈的重要成員，王來春曾表示，今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15，該業務在過去一年翻了一番。她同時還透露一個重要的信息，公司正在為明年初上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。

這是庫克時隔半年再度訪華，他周一（16日）晚現身蘋果位於成都太古里的零售店，與王者榮耀玩家互動。星期二前往四川省雅安市雨城區第四小學，並和學生們一起體驗了創意花窗課程和用iPad編程控制無人機課程。

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責任編輯：袁瑋婧