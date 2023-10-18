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林毅夫稱中國經濟增長能達5.5% 對全球貢獻比歐美大

經濟脈搏 16:04 2023/10/18

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內地今日公佈的三季度數據勝過預期，國家統計局指，有信心完成全年目標，野村、摩根大通等機構亦上調對中國GDP增速的預測。經濟學家林毅夫表示，今年經濟增長能達到5.5%，歐美對全球經濟增長的貢獻遠小於中國。

林毅夫接受官媒《中國日報》採訪時表示，中國仍是世界上GDP增長最快的國家之一，目前中國經濟規模約佔全球GDP的18%。他還提到，如果中國今年GDP增長5.5%，中國對全球GDP增長的貢獻仍將達到30%左右，因此，中國仍是全球經濟增長的驅動力。

他說，歐美的增長率只有1%左右，歐美對全球經濟增長的貢獻遠小於中國。

林毅夫上月出席活動時否認「中國經濟崩潰論」，稱回顧過去40多年，中國經濟高速發展是世界的奇跡，但每次增長速度放緩，外部就有唱衰中國的聲音，講中國經濟要崩潰。但中國經濟一直沒崩潰，而且是穩定、快速增長。

經濟延續復甦 內地9月消費增5.5%工業增4.5% 均勝預期

內地三季度GDP年增4.9%勝預期 國統局：有信心完成全年目標

責任編輯：尹航

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