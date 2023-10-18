普京：與習近平會談3小時 對與華進一步合作持樂觀態度

國家主席習近平今日（18日）上午在北京與俄羅斯總統普京會談，普京指他與習近平會談了三個小時，對與中國進一步合作持樂觀態度。會談持續約1.5小時。

據塔斯社，普京表示，他與習近平討論了烏克蘭問題，也討論了中東局勢。普京還指，共同威脅只會加強俄中合作。

俄衛網此前稱，雙方有代表團參與的會談持續約1.5小時。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京與習近平午餐時仍在繼續會談，之後的下午茶時間，兩人將單獨溝通。

據央視新聞報道，習近平指出，俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴。中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，開展更高水平、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道項目儘早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高質量聯通發展之路。

發展中俄關係是長久之計

習近平強調，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是權宜之策，而是長久之計。明年是中俄建交75周年。中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。雙方要推動中俄務實合作高質量發展，積極開拓戰略性新興產業合作，以2024－2025年中俄文化年為契機，舉辦更多豐富多彩的文化交流活動。

習近平指出，中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願同俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。

普京則表示，俄方願同中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。俄方願同中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

兩國元首還就以巴局勢等深入交換意見。

習近平稱普京「老朋友」 願不斷充實雙方合作的時代內涵

普京祝「一帶一路」取得更大成功 促尊重各國發展模式

責任編輯：袁瑋婧