美國加強圍堵下 中國國產芯片設備搶佔本土市場

▲ 美國的禁令正迫使中國芯片企業改用國產設備。

美國收緊對中國芯片產業的限制下，中國芯片製造設備製造商從中受益，近月取得的國內訂單不斷增加。前八個月，國產設備的訂單佔比已增至接近一半。

華泰證券近期對182個芯片行業的招標案進行分析，結果顯示今年1月至8月間，國內芯片代工廠的所有機械設備招標中，本土製造商中標佔比為47.25%。在7月至8月間，中標佔比更達到62%。相較之下，3月至4月時該比率才36.3%。這標誌著國內芯片設備行業的一個轉折點，也反映中國正走向自力更生。

業內人士向路透社透露，在美國出口管制實施前，中國最先進的芯片代工廠只使用了少量的國產設備，且只有增加新產能時才會嘗試，「現在代工廠正在為他們擁有的每台外國設備測試中國製造設備，如果發現國產設備符合他們的需求，他們就會更換所有外國設備」。中微半導體、北方華創等因此獲得許多訂單。

一名分析師亦提到，中國國產設備製造商在蝕刻、清洗等領域的設備生產能力愈來愈強，能與美國企業展開全球競爭。另一分析師則說，國產設備的品質提高速度比他預期的要快，或比他原先估計的提前了2年，「從強勁的營收成長數據可以看出，中國半導體設備領域無疑取得了巨大進步」。

不過，光刻技術等仍是國產設備無法突破的領域，其需要極複雜的光學和製程精度，而中國一直無法採購到製造最先進晶片所需的極紫外線（EUV）微影機，而美國現在甚至禁止一些不太先進的深紫外線（DUV）微影系統出口至中國。

責任編輯：陳建錫