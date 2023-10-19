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內地9月樓價按年續跌0.1% 按月跌0.2%

經濟脈搏 09:30 2023/10/19

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內地樓價繼續走低。

國家統計局公布70個大中城市樓價，9月一線城市新樓價格按月持平、按年升幅擴大，二三線城市新樓價格按月走低、按年有升有跌。外媒測算，整體樓價按年下跌0.1%，連跌三個月，按月跌幅約0.2%至0.3%。當月四大一線城市正式實施「認房不認房」，二線城市紛紛全面取消限購，廣州亦局部撤限。

按年看，當月一線城市新樓銷售價格升0.7%，升幅比上月擴大0.1個百分點，北京和上海分別升2.9%和4.4%，廣州和深圳分別跌1.7%和3.0%。一線城市二手樓售價格跌1.4%，跌幅比上月收窄0.2個百分點，北京升1.1% ，上海、廣州和深圳年比分別跌1.9% 、3.8%和1.0% 。

二線城市新樓銷售價格升0.2%，升幅比上月回落0.1個百分點；二手樓跌3.2%，跌幅比上月擴大0.2個百分點。三線城市新樓和二手樓銷售價格較去年同期分別下跌1.4%和3.5%，跌幅均與上月相同。整體看，新樓價格下跌城市45個，比上月增加1個；二手樓價格下跌城市有67個，比上月增加1個。

按月看，當月一線城市新樓銷售價格由上月下跌0.2%轉為持平，北京和上海分別升0.4%和0.5%，廣州和深圳分別跌0.6%和0.5%。一線城市二手樓銷售價格較上月連續4個月下跌後首次轉升，升幅為0.2%，北京和上海較分別升0.7%和0.6%，廣州跌0.7%，深圳持平。

二線城市新樓銷售價格跌0.3%，跌幅比上月擴大0.1個百分點；二手樓銷售價格跌0.5%，跌幅與上月相同。三線城市新樓銷售價格跌0.3%，跌幅比上月收窄0.1個百分點；二手樓跌0.5%，跌幅比上月擴大0.1個百分點。

責任編輯：陳建錫

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