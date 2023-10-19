中國樓市 | 多地省會取消土地拍賣限價 能否帶動市場？

近期四川成都、山東濟南、安徽合肥等地相繼落實取消土拍（土地拍賣）限價，執行「價高者得」政策。業界認為，讓地價回歸市場，一定程度上有利於提振土地市場情緒，但由於銷售尚未出現持續性、實質性回暖，土拍規則調整帶動的市場效果或有限。

10月18日，廈門市自然資源和規劃局公告稱，計劃於11月7日出讓2023P12一宗商住用地。公告顯示，該地塊採用拍賣方式出讓，不設拍賣底價，按照「價高者得」原則確定受讓人。

而此前廈門市涉宅用地的出讓公告顯示，地塊均採用「定品質、限房價、限地價+搖號」方式拍賣出讓。當競買人報價達到上限價格時，將在拍賣會現場通過公證搖號方式確定競得人。成交土地出讓金即為競價上限價格，而上限價格相比於起拍價一般溢價在10%至15%。

此前，全國多地均採取土拍限價模式。而近期除廈門市之外，已有成都市、濟南市、合肥市等多地相繼落實取消土地限價。

分析指高質項目將帶動一二線城市樓市復甦

內媒引述鏡鑒咨詢創始人張宏偉表示，合肥市、濟南市和成都市是此輪土拍政策規則調整的首批城市，取消地價的最高價限制，也就是開始執行「價高者得」政策。預計其他城市尤其是一、二線城市也會盡快落地執行，同時，各地原有的競配建、競自持、「競品質+搖號」等土拍政策也可能會階段性退出市場。

張宏偉表示，好項目、高質項目不再受限價政策限制，這類項目尤其是在主城區優質地段的項目將帶動核心一、二線城市的樓市率先復甦。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，成熟區域地價限制取消之後，優質地塊地價或有所上漲，進而帶動市場交易上行預期，對當前「穩房價」「穩預期」亦將產生積極帶動。但當前土拍情緒扭轉仍依賴銷售端恢復程度，在銷售尚未出現持續性、實質性轉暖下，對於大多數城市而言，土拍規則調整帶動的市場效果或有限。

責任編輯：尹航

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