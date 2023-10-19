  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突｜美國否決安理會「人道停火」決議 中國說震驚

國情動向 10:25 2023/10/19

分享：

分享：

美國明顯表態支持以色列。

由巴西提出的以巴人道停火決議草案，在聯合國安理會上被美國一票反對否決。中國常駐聯合國代表表示感到震驚和失望，呼籲國際聆聽巴人的正義呼聲。

該份呼籲實行人道主義停火的決議草案由巴西提出，中國和俄羅斯分別提出修正，在譴責哈馬斯恐怖襲擊的同時，反對一切針對平民的暴力行為。15個安理會成員國中12個投下贊成票，英國、俄羅斯均棄權，美國1票反對，原因是認為有決議並沒有提及由《聯合國憲章》所規定的以色列的固有自衛權。

中國常駐聯合國代表張軍指表決結果令人難以置信，中方認為，考慮到加沙地面狀況正迅速惡化，17日發生的空襲醫院事件導致數百平民死亡，安理會需要迅速採取有力行動。有關決議草案總體上反映了國際社會的普遍呼聲，代表了安理會推動實現停火的起始步驟，也可能是當前唯一可能達成一致的案文。

張軍指，相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但這些國家的投票立場讓人懷疑其根本不希望安理會採取任何行動，也不希望真正解決問題。目前局勢正在升級，安理會要傾聽廣大阿拉伯國家和巴勒斯坦人民的正義呼聲，在停火止戰、保護平民、避免更大人道災難方面切實履行責任、發揮作用。

另外，中國駐以色列使館向當地中國公民發出呼籲，利用商業航班仍在營運時機盡快回國或離境，以確保安全。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 戰爭 以色列 巴西 俄羅斯 美國 中國

上一篇文章

神舟十七號載人飛船計劃近日擇機實施發射

下一篇文章

習近平晤聯合國秘書長 讚其支持「一帶一路」建設
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款