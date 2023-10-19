以巴衝突｜美國否決安理會「人道停火」決議 中國說震驚

▲ 美國明顯表態支持以色列。

由巴西提出的以巴人道停火決議草案，在聯合國安理會上被美國一票反對否決。中國常駐聯合國代表表示感到震驚和失望，呼籲國際聆聽巴人的正義呼聲。

該份呼籲實行人道主義停火的決議草案由巴西提出，中國和俄羅斯分別提出修正，在譴責哈馬斯恐怖襲擊的同時，反對一切針對平民的暴力行為。15個安理會成員國中12個投下贊成票，英國、俄羅斯均棄權，美國1票反對，原因是認為有決議並沒有提及由《聯合國憲章》所規定的以色列的固有自衛權。

中國常駐聯合國代表張軍指表決結果令人難以置信，中方認為，考慮到加沙地面狀況正迅速惡化，17日發生的空襲醫院事件導致數百平民死亡，安理會需要迅速採取有力行動。有關決議草案總體上反映了國際社會的普遍呼聲，代表了安理會推動實現停火的起始步驟，也可能是當前唯一可能達成一致的案文。

張軍指，相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但這些國家的投票立場讓人懷疑其根本不希望安理會採取任何行動，也不希望真正解決問題。目前局勢正在升級，安理會要傾聽廣大阿拉伯國家和巴勒斯坦人民的正義呼聲，在停火止戰、保護平民、避免更大人道災難方面切實履行責任、發揮作用。

另外，中國駐以色列使館向當地中國公民發出呼籲，利用商業航班仍在營運時機盡快回國或離境，以確保安全。

責任編輯：陳建錫