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普京赴華隨身攜帶「核按鈕手提箱」 近距離曝光

國情動向 11:29 2023/10/19

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俄羅斯總統普京赴華出席「一帶一路」論壇是外界關注焦點，他的一舉一動和隨行物品都受矚目。昨日（18日）「習普會」後，普京身後的兩名軍官，罕見被拍到提著「核按鈕手提箱」的畫面。

綜合媒體報道，昨日普京與中國國家主席習近平會面後，在保安人員的簇擁下，步行前往另一場會議，身後跟著兩名身著制服的俄羅斯海軍軍官，都提著手提箱，此時鏡頭拉近其中一個手提箱拍下特寫，此手提箱用於下令進行核打擊。

普京赴華隨身攜帶「核按鈕手提箱」

報道提到，俄羅斯的核按鈕手提箱傳統上由海軍軍官攜帶。這個手提箱被稱為「Cheget」（以高加索山脈的切格特山命名），普京一直隨身攜帶，但很少被拍攝到。

俄羅斯國家通訊社的克里姆林宮記者在Telegram上發文稱，「如果沒有某些手提箱，普京的旅行就不算完整。」

報道也指出，美國總統也有這樣的裝置，叫做「核子足球」（nuclear football），裡面裝有總統不在白宮時用來驗證發射核子飛彈命令的代碼。

另據《環球網》早前報道，今年6月，普京到俄羅斯達吉斯坦共和國第二大城市傑爾賓特市視察時，也被拍到類似的黑色手提箱。報道引述一條來自俄總統新聞秘書的評論稱，這顯示普京始終控制著國家核力量。

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責任編輯：尹航

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