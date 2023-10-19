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深圳灣全款買樓成歷史？跨境電商疫後紅利消散難「發圍」

社會熱點 11:47 2023/10/19

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疫情期間，海外線上消費需求陡增，外加政府發放消費補貼，中國跨境賣家業績爆發。三年過去，行業紅利隨著疫情的結束與競爭者的湧入消散，在「跨境電商之都」深圳，靠跨境電商「賺快錢」的模式已行不通。 

《財經》雜志報道，今年29歲的張信傑以前在廣州汽配行業工作，2020年到深圳創業，做亞馬遜賣家。轉行起因於一句傳言——「一年內在深圳灣1號買房」。網傳跨境電商業績在疫情期間持續爆發，一些年輕的亞馬遜賣家能全款買下深圳灣三四百平米的豪宅。2020年，深圳灣1號二手房成交價為每平米30萬元。 

起步時，張信傑白天在跨境電商公司上班，做產品研發，學習行業知識，下班後到華南城1號交易廣場租的小單間，從1688進貨，在亞馬遜出售。大半年後，創業的收入超過工資，他決定辭職專心創業。 然而隨著疫情結束與競爭者湧入，張信傑買不起深圳灣的房子，店鋪月銷售額還比創業初期下降三分之一，穩定在十幾萬美元。

27歲的方成亮亦抱怨大量賣家湧入，行業已經開始內卷，「你不要報道跨境有多好了，（不然）很多人進來，會發現沒有那麼好。」

方成亮今年初在華南城創業做亞馬遜賣家，已經投入30萬元，還沒有進賬。他指著同層斜前方一間堆滿貨架和貨品的隔間：「這家銷售額上億」，又指指右邊：「這家估計千萬」。他相信自己也能掙到錢。 

據《證券時報》今年9月的報道，華南城有入駐電商企業280家，年銷售總額超400億元。平均下來，每家電商企業年銷售額超過1.4億元。 

十年前，以傲基、有棵樹、通拓、賽維時代為代表的深圳跨境頭部企業就從這些小檔口中誕生，並在疫情來臨後快速發展。它們被稱作「華南城四少」。有棵樹的營收從2018年的8.96億元漲至2020年的50.27億元；賽維時代2020年的營收同比幾乎翻番，營業利潤從上一年的0.63億元飆升至5.34億元。 

只是現在，造富神話遠去。2022年，有棵樹營收按年下降56.11%至7.74億元，接近2016年的營收水平；賽維時代的營業利潤從2020年的5.34億元降至2.14億元。

行業裡的人開始放低期待，比如方成亮，「現在想一年內賺到錢是很難的，最起碼要兩三年。」這是錯過紅利的後來者不得不面對的現實。 

責任編輯：易燕丹

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