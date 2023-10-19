全美首例 阿肯色州勒令中企子公司限期內出售農地

▲ 阿肯色州政府勒令Syngenta公司出售當地農地。

美國阿肯色州政府以防止種子技術被盜竊為由，勒令一中國國企的子公司於兩年內出售當地160英畝農田。這是首次有州政府針對中企作出這類執法行動。

阿肯色州政府周二（17日）對Syngenta種子公司提出有關要求，原因是該公司的擁有者是一家中國國營企業。州長桑德斯表示，此事涉及到企業對誰效忠的問題，種子就是技術，中國國企竊取美國的研究成果，並告訴美國的敵人如何針對美國農業，這對美國的國家安全和農民來說是明顯的威脅。

桑德斯警告，如果Syngenta公司未能在規定的期限內出售其農田，州檢察長可通過法律行動，迫使其離開阿肯色州。

Syngenta發言人達斯形容州政府的行為短為，將傷害當地農民，「我們在阿肯色州的人都是在美國人領導下的美國人，他們深切關心向阿肯色州農民提供服務」。達斯又指，公司在美國擁有1500英畝農田，為美國農民使用的產品進行研發和監管性實驗，而在阿肯色州擁有土地已有35年的歷史。

Syngenta為瑞士農業用品和種子公司，2017年被中國中化集團公司（ChemChina）以430億美元收購，並於2021年與中國化工集團一起併入中化控股。

責任編輯：陳建錫