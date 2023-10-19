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全國人大明日起審議多項議案 包括愛國主義教育法草案

國情動向 13:15 2023/10/19

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十四屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行

全國人大常委會法制工作委員會今天（19日）舉行記者會，發布會上介紹，十四屆全國人大常委會第十三次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第六次會議審議海洋環境保護法修訂草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案、慈善法修訂草案；

審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案；

審議國務院關於提請審議保守國家秘密法修訂草案的議案、關於提請審議傳染病防治法修訂草案的議案、關於提請審議關稅法草案的議案、關於提請審議文物保護法修訂草案的議案、關於提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案等。

知識庫：現行的保守國家秘密法包含哪些內容？

下列涉及國家安全和利益的事項，泄露後可能損害國家在政治、經濟、國防、外交等領域的安全和利益的，應當確定為國家秘密：

　　（一）國家事務重大決策中的秘密事項；

　　（二）國防建設和武裝力量活動中的秘密事項；

　　（三）外交和外事活動中的秘密事項以及對外承擔保密義務的秘密事項；

　　（四）國民經濟和社會發展中的秘密事項；

　　（五）科學技術中的秘密事項；

　　（六）維護國家安全活動和追查刑事犯罪中的秘密事項；

　　（七）經國家保密行政管理部門確定的其他秘密事項。

　　政黨的秘密事項中符合前款規定的，屬於國家秘密。

資料來源：中國人大網

外媒追問李尚福是否仍是防長 國防部發言人：不了解

責任編輯：尹航

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