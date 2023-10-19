撐哈馬斯留言洗板 以駐華使館微博啟用篩選模式

▲ 以駐華使館外牆連日投射以色列國旗圖案。

中國表態支持巴勒斯坦，以色列駐華使館微博連日湧入大量留言，大多數都是抨擊以色列或支持哈馬斯的襲擊。使館微博多篇文章已開啟篩選模式過濾言論。

擁有2400萬粉絲的以色列駐華使館微博，自新一輪以巴衝突爆發以來已發布近百條貼文，利用照片和報道揭示哈馬斯組織對婦女、兒童等無辜平民的暴行，包括展示被火燒焦的嬰兒屍體、遇難情侶故事等，嘗試爭取中國民眾的支持。但宣傳貼文收效甚微，支持哈馬斯和巴勒斯坦的留言，遠多於支以色列。

美國之音看到的留言中，不少中國網民都把以色列批作「納粹」、「魔鬼」和「恐怖主義」，也有一些為哈馬斯和二戰希特拉層殺猶太人的行為叫好。偶爾有網民表示支持以色列、指責哈馬斯的行為，就會被其他網民群起攻之，說「死了的以色列人才是好以色列人」、「美國支持以色列，敵人的朋友就是敵人」。

疑似是收到的惡意留言過多，以駐華使館微博多條貼文已開啟評論精選和一鍵防護功能，過濾大量言論，並拒絕接收未關注人的私訊。

至於在以色列駐成都、駐廣州總領事館的微博帳號尚未開通評論精選的貼文下，充斥著「希特拉英明」、「去猶還得是阿道夫」等仇恨言論。

責任編輯：陳建錫