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中使館稱在以中企組織員工坐商航回國 促公民自行搭機（第二版）

國情動向 12:23 2023/10/20

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中國駐以使館再呼籲公民搭商航離境。

以巴局勢嚴峻，中國駐以色列使館周五（20日）指出，中資企業正安全有序組織單位員工搭乘商業航班回國。大使館重申，呼籲當地公民利用商業航班仍在營運時盡快回國，有條件的人士也可以自駕經陸路口岸離境。

根據中國駐以色列使館微信公眾號消息，在以中資企業堅持以人為本，安全第一，正安全有序組織本單位員工搭乘商業航班回國。中國駐以色列使館也重申，鑑於目前在以安全形勢更加複雜，不確定因素進一步增多，建議在以中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。有條件的人員，也可在保證安全的基礎上選擇自駕等方式透過相關陸路口岸離境。

大使館周四（19日）發消息稱，新一輪大規模以巴衝突愈演愈烈，以方已宣布進入「戰爭狀態」，安全形勢更加嚴峻複雜。為方便中國在以人員離境，中國駐以使館已發佈「以色列離境交通訊息」供參考，亦將全力保障領事證件工作正常開展，滿足在以中國公民回國或離境需求。如遇緊急情況，可及時報警及聯絡使館。

大使館上周三（11日）在「以色列離境交通資訊」中說，目前僅海南航空開通直飛中國航班，根據其最新發布的公告，10月12日至31日期間，海南航空將正常執行每周二、五的深圳往返特拉維夫直飛航班，暫停北京、上海往返特拉維夫航班。

責任編輯：陳建錫、蒯宇澄

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