翟雋晤俄副外長 冀中俄推動以巴局勢降溫並恢復和談

中國政府中東問題特使翟雋在卡塔爾多哈，會見俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長博格丹諾夫，就當前以巴局勢交換意見。

翟雋表示，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、巴勒斯坦人道主義形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。以巴衝突之所以出現今天這個局面，根本原因在於巴勒斯坦人民的民族合法權利沒有得到保障。中俄在巴勒斯坦問題上立場一致，中方願同俄方保持溝通協調，推動局勢盡快降溫，為恢復以巴和談、真正落實「兩國方案」、推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決發揮積極作用。

博格丹諾夫表示，俄方對當前巴勒斯坦面臨的人道主義危機感到憂慮。國際社會應共同努力，避免危機進一步升級並向地區外溢。俄方願同中方一道，推動以巴早日停火止戰，為巴勒斯坦問題早日重回正軌創造條件。雙方還就敘利亞問題等交換了看法。

翟雋又在多哈會見卡塔爾外交國務大臣胡萊菲，就以巴局勢交換意見，雙方都譴責傷害平民的襲擊行為。

翟雋表示，當前以巴局勢危急，中方呼籲有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步惡化甚至失控。中方在巴勒斯坦問題上一貫主張勸和促談，推動政治解決，正同國際社會有關各方密集溝通，推動停火止戰。卡塔爾在巴勒斯坦問題上具有重要影響，中方願同卡方保持溝通協調，為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

胡萊菲表示，以巴衝突再次爆發，是巴勒斯坦問題多年無法解決的結果。卡方正積極開展外交斡旋，推動局勢降溫。卡方高度重視中方作用和影響，願同中方加強溝通，為早日公正合理解決巴勒斯坦問題作出努力。

責任編輯：蒯宇澄

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