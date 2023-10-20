▲ 內地10月LPR續按兵不動，未來下調仍有空間

內地10月一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR) 分別為3.45%和4.2%，均維持不變，符合預期，也是兩個期限LPR連續兩月持穩。

今年以來，1年期LPR累計下調20個基點，5年以上LPR下調幅度為10個基點。 上一次調整是在8月，其中1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。

LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，10月16日，人行在本月的MLF續作中加大了淨投放力度，中標利率則保持不變。

分析认为，儘管9、10月份LPR按不動。但在經濟穩增長、樓市初復甦、國內通脹偏低的大背景下，LPR的下調依然有空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，未來是否會繼續降息，將主要取決於年底前宏觀經濟及樓市走向，不能完全排除這種可能。未來一段時間國內物價都會持續處於偏低水平，這也為進一步下調政策利率提供了較為有利的條件。伴隨匯市運行趨於平穩，匯率因素也不會對國內貨幣政策靈活調整構成實質性障礙。

人行逆回購8280億創8個月高 全周淨投放萬億

另外，人民銀行今日公開市場逆回購規模大幅加碼至8280億元（人民幣，下同），創8個月新高，以對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素影響。中標利率維持1.8%。今日有950億元逆回購到期，公開市場實現淨投7,330億元，規模創紀錄新高。

人行本周共進行14,180億元7天期逆回購操作和7,890億元1年期MLF操作，因本周共有6,660億元7天期逆回購到期和5,000億元1年期MLF到 期，本周實現淨投放1,0770億元。

責任編輯：蒯宇澄

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