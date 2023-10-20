滬指收跌0.7%失守3000點 續創去年11月新低

人行公布貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，A股三大指數今日（20日）低開低走，滬指跌破3000點，刷新去年11月4日以來新低。創業板跌破1900點，創2020年4月以來新低。深成指創2020年3月以來新低。

滬指收市報2983點，跌0.74%。滬指本周累跌3.4%，創去年12月23日以來最大單周跌幅。

深成指報9570點，跌0.88%。創業板指報1896點，跌0.88%。

滬深兩市今日成交額合計7317億元，較上一日縮量810億元。其中，滬市成交額3074億元。

從盤面上看，減肥藥、華為汽車、鴻蒙、光刻機、算力題材紛紛回調，汽車零件、醫藥生物、零售、通訊板塊跌幅靠前。

值得留意的是，繼周一（16日）10家央企上市公司集體出手增持或回購Ａ股後，昨日晚間再有7家央企控股上市公司或其大股東宣布增持或回購計劃，包括中國建築（滬:601668）、國電電力（滬:600795）、中國核電（滬:601985）、中國神華（01088）（滬:601088）、中國鋁業（02600）（滬:601600）、國電南瑞（滬:6004006）、內蒙華電（滬:600863）等。

至此，本周4天內，已有19家央企上市公司加入增持回購隊伍，而今年以來已有超過1100家上市公司實施回購。

內地10月1年、5年LPR均維持不變 符預期

責任編輯：蒯宇澄

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