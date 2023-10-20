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美報告指中國擁逾500枚核彈頭 北京批罔顧事實、充滿偏見

國情動向 12:52 2023/10/20

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美國國防部發布年度中國軍力報告，指中國擁有超過500枚核彈頭，核力量的規模和複雜性遠超10年前的水平。中國外交部批評有關報告和此前類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，散布「中國威脅論」，不過是美方為自己維持軍事霸權找借口。中方對此堅決反對。

*新增中國外交部回應

報告指，中國建造核武器庫的速度超出之前預期，截至今年5月，中國擁有超過500枚核彈頭，高於2021年估計的超過400枚；預計中國到2030年，可能擁有超過1000枚核彈頭。而中國海軍擁有超過370艘艦艇和潛艇，亦高於去年的340艘。

有美國高級官員表示，中國快速實現核力量現代化和多樣化，且正在擴張，「如果與約10年前比較，就規模和複雜性而言，中國的軍力確實遠遠超過當年的水平。」

另一名國防部官員指，國防部沒有發現中國正在放棄「不先使用」核武政策的跡象，但評估認為，在某些情況下中國可能會認為這個政策不適用。

路透社報道，儘管中國的核武器數量不斷增加，但仍遠低於俄羅斯和美國。美國擁有約3700枚核彈頭庫存，並部署其中約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署約1550枚核武器，而根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists）數據，俄羅斯核彈頭儲備量達4489枚。

另外，美國國防部報告指，中國不僅對台灣，亦對區內所有鄰國加大軍事、外交和經濟壓力，以抗衡美國遏制中國崛起的努力。針對台灣的壓力，包括發射彈道導彈飛越台灣、增加戰機進入台灣的防空識別區，以及去年8月圍繞台灣大規模軍事演習。

報告又稱，俄羅斯入侵烏克蘭事件，對中國帶來重大和意想不到的挑戰，迫使中國衡量中俄關係和對俄羅斯的實質支持，而產生可能阻礙中國崛起的聲譽或經濟代價。中國亦從俄烏衝突汲取教訓，看到西方裁制俄羅斯帶來的影響，正努力實現工業和經濟自給自足。

在北京，外交部發言人毛寧強調，中國堅定奉行自衛防御的核戰略，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意同任何國家搞核軍備競賽。任何國家只要不對中國使用或者威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅。

毛寧指出，美國是世界上擁有最大、最先進核武庫的國家，堅持首先使用核武器，持續投入巨資升級「三位一體」核力量，推進戰略力量前沿部署，強化對盟友的「延伸威懾」。這些政策、行動加劇核軍備競賽與核衝突風險，只會惡化全球戰略安全環境。中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年地發表這種不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。

瑞典智庫：地緣政治升溫 中國續擴大核武庫規模

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責任編輯：易燕丹

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