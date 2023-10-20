美報告指中國擁逾500枚核彈頭 核力量遠超10年前水平

美國國防部發布年度中國軍力報告，指中國擁有超過500枚核彈頭，核力量的規模和複雜性遠超10年前的水平。而中國海軍擁有超過370艘艦艇和潛艇，亦高於去年的340艘。

報告指，中國建造核武器庫的速度超出之前預期，截至今年5月，中國擁有超過500枚核彈頭，高於2021年估計的超過400枚；預計中國到2030年，可能擁有超過1000枚核彈頭。

有美國高級官員表示，中國快速實現核力量現代化和多樣化，且正在擴張，「如果與約10年前比較，就規模和複雜性而言，中國的軍力確實遠遠超過當年的水平。」

另一名國防部官員指，國防部沒有發現中國正在放棄「不先使用」核武政策的跡象，但評估認為，在某些情況下中國可能會認為這個政策不適用。

路透社報道，儘管中國的核武器數量不斷增加，但仍遠低於俄羅斯和美國。美國擁有約3700枚核彈頭庫存，並部署其中約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署約1550枚核武器，而根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists）數據，俄羅斯核彈頭儲備量達4489枚。

另外，美國國防部報告指，中國不僅對台灣，亦對區內所有鄰國加大軍事、外交和經濟壓力，以抗衡美國遏制中國崛起的努力。針對台灣的壓力，包括發射彈道導彈飛越台灣、增加戰機進入台灣的防空識別區，以及去年8月圍繞台灣大規模軍事演習。

報告又稱，俄羅斯入侵烏克蘭事件，對中國帶來重大和意想不到的挑戰，迫使中國衡量中俄關係和對俄羅斯的實質支持，而產生可能阻礙中國崛起的聲譽或經濟代價。中國亦從俄烏衝突汲取教訓，看到西方裁制俄羅斯帶來的影響，正努力實現工業和經濟自給自足。

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責任編輯：易燕丹

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